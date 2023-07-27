Предатель: плюнувшую в Россию Исинбаеву вышвырнули из из штаба Народного фронта

Поклонники отвернулись от спортсменки

В последнее время прыгунья Елена Исинбаева показывает себя как яростную ненавистницу России. Многие поклонники отвернулись от нее за явное недовольство происходящим на родине, ведь это далеко от патриотизма. А значит, Исинбаевой наплевать на будущее своей страны.

Недавно Исинбаева явно намекнула на то, что не собирается возвращаться в Россию. Более того, спортсменка назвала военное звание майора, полученное в 2015-м, номинальным. Выходит, что для нее это ничего не значит.

На днях стало известно, что Елену Исинбаеву исключили из центрального штаба Общероссийского народного фронта. Ведомство контролирует исполнение указов и поручений президента России, а также борется с коррупцией и защищает права граждан. Причиной того, что Исинбаеву выкинули из списка членов организации, стало ее бездействие.

Напомним, в последнее время Елена Исинбаева живет в Испании. У 41-летней спортсменки за рубежом есть собственная недвижимость и работа в МОК (Международный Олимпийский комитет), который, к слову, недружественен к России.

Именно МОК не допустил Исинбаеву до Игр в Рио-де-Жанейро, но это, судя по всему, не ударило по ее гордости. Впрочем, на западе Исинбаеву публично критикуют за звание российского майора, поэтому она так легко от него открестилась, пытаясь выслужиться. Многие россияне уверены, что Исинбаева настоящий предатель.