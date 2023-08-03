"Мне нравится": Кудрявцева публично поддержала плюнувшую в Россию Лободу

Теледива высказала свое мнение

В прошлом году многие звезды, блиставшие на российском телевидении, покинули Россию. Кто-то это сделал тихо, без громких заявлений. А некоторые стали публично поливать грязью годами кормившую их страну. Среди тех, кто встал грудью за родину, оказалась Лера Кудрявцева: что бы не происходило в мире, она не перестает признаваться в любви своему дому.

Однако одно из последних высказываний блондинки кого-то явно удивило. Звезда решила поделиться своим мнением по поводу законопроекта, запрещающего включать песни на русском языке в общественных местах. Его зарегистрировали в Верховной раде Украины. Теледива оказалась против того, чтобы с подобной инициативой выступили в ее стране.

В своем микроблоге звезда поддержала пару украинских исполнителей, среди которых оказалась Светлана Лобода. А ведь она, напомним, после отъезда из России стал публично в нее плевать. Количество россиян, любящих ее творчество, явно уменьшилось. Но Лера Кудрявцева не оказалась в этом списке, ведь она, как выяснилось, с удовольствием слушает песни артистки, несмотря на все ее выходки.

"А мне вот, например, нравится Лобода... Хочу и слушаю, и никто мне не запретит!" – высказалась теледива.

Ранее о певице высказывался близкий друг Леры Кудрявцевой Отар Кушанашвили. Он, как писало "Утро.ру", не так позитивно настроен по отношению к ней.