"Какая она жалкая!": назвавшую себя лучшей певицей России Лободу спустили с небес на землю

Артистка считает, что на ней держалась эстрада

Уехавшие из России артисты в последнее время часто удивляют публику своими высказываниями. Вспомнить хотя бы Лайму Вайкуле, которая вдруг решила, что она и ее подруга Алла Пугачева содержали весь Советский Союз! Латвийская звезда даже предлагала посчитать, сколько денег она якобы принесла государству. Теперь громкие заявления делает Светлана Лобода.

Артистка, напомним, теперь живет за границей, а от страны, которая подарила ей известность, она открестилась. Из уст звезды теперь чаще можно услышать критику вместо благодарности в адрес зрителей, которые отдавали деньги за ее концерты. Вместе с тем блондинка уверенно называет себя лучшей певицей России и говорит, что именно на ней держалась местная эстрада.

Такие громкие слова, конечно, не оставили без внимания знаменитости. В частности, на них обратил внимание Отар Кушанашвили в новом выпуске своего шоу. Журналист резким высказывание буквально спустил Светлану Лободу с небес на землю, дав понять, что в России певица никогда не был так популярна, как она себе это представляет.

С иронией он отметил, что успехом блондинка пользовалась на севере Бирюлево, где собирала на своих концертах 14 человек.

"Теперь Лобода говорит, что на ней держалась эстрада. Какая она жалкая!" – высказался Отар Кушанашвили.

