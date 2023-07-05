"Какая она жалкая!": назвавшую себя лучшей певицей России Лободу спустили с небес на землю

"Какая она жалкая!": назвавшую себя лучшей певицей России Лободу спустили с небес на землю
Светлана Лобода. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка считает, что на ней держалась эстрада

Уехавшие из России артисты в последнее время часто удивляют публику своими высказываниями. Вспомнить хотя бы Лайму Вайкуле, которая вдруг решила, что она и ее подруга Алла Пугачева содержали весь Советский Союз! Латвийская звезда даже предлагала посчитать, сколько денег она якобы принесла государству. Теперь громкие заявления делает Светлана Лобода. 

Артистка, напомним, теперь живет за границей, а от страны, которая подарила ей известность, она открестилась. Из уст звезды теперь чаще можно услышать критику вместо благодарности в адрес зрителей, которые отдавали деньги за ее концерты. Вместе с тем блондинка уверенно называет себя лучшей певицей России и говорит, что именно на ней держалась местная эстрада.

Такие громкие слова, конечно, не оставили без внимания знаменитости. В частности, на них обратил внимание Отар Кушанашвили в новом выпуске своего шоу. Журналист резким высказывание буквально спустил Светлану Лободу с небес на землю, дав понять, что в России певица никогда не был так популярна, как она себе это представляет. 

С иронией он отметил, что успехом блондинка пользовалась на севере Бирюлево, где собирала на своих концертах 14 человек.

"Теперь Лобода говорит, что на ней держалась эстрада. Какая она жалкая!" – высказался Отар Кушанашвили.

Источник: YouTube-шоу "Каково?" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Токаев устроил разнос ШОС во время саммита

Президент раскритиковал организацию

Китай неожиданно сорвал все планы России

Пекин сделал то, чего Кремль совершенно не ожидал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей