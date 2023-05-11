Смольянинову* окончательно закрыли въезд в Россию

Артисту отомстили за скандальные заявления

Актер Артур Смольянинов* включен в перечень террористов и экстремистов, сообщил Росфинмониторинг. Такая мера окончательно закрывает для знаменитости возвращение в Россию, поскольку в противном случае его задержат правоохранители прямо на границе.

Артист покинул страну осенью прошлого года. После этого он дал несколько резонансных интервью, в которых негативно высказывался о российской власти, ВС РФ и боевых действиях на Украине. Он также допускал, что может отправиться воевать на стороне ВСУ и будет стрелять в соотечественников.

В январе 2023-го Смольянинова* объявили иноагентом.

Также вместе с ним в перечень террористов и экстремистов попал бывший советник Офиса Зеленского Алексей Арестович.

Ранее артист рассказывал о своей личной встрече с Владимиром Путиным. По его словам, от президента пахнет по-особенному, из-за чего люди начинают испытывать в его близи трепет. Артур выразил мнение, что это провоцирует секретный одеколон ФСБ.

*признан иноагентом