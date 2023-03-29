Заявления артиста становятся все более невменяемыми

В какой-то момент сделавший прекрасную карьеру в нашей стране артист Артур Смольянинов* почувствовал в себе непреодолимую любовь к киевскому режиму и, облив помоями Москву и россиян, отчалил за границу. Оттуда он продолжает нести ахинею по поводу бывшей Родины. На этот раз Артур рассказал французам небылицу о таинственном "одеколоне ФСБ".



Таким странным образом вставший на сторону украинских властей артист попробовал оправдаться за давнишнюю очную встречу с российским главнокомандующим Владимиром Путиным.



В беседе с французскими журналистами Артур внезапно заявил, что на территории Российской Федерации на него было оказано некое воздействие таинственным "одеколоном ФСБ". Главной задачей душистой жидкости было "заставить любить президента Путина". Это более чем странное заявление Смольянинов* сделал с весьма серьезным выражением лица.



Также Артур сообщил, что из-за действия секретного одеколона чувствовал себя, как в тумане, и не смог запомнить, о чем беседовал с главой российского государства.





*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации