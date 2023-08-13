"Противно": Пенкин плюнул в оскандалившихся российских звезд

"Противно": Пенкин плюнул в оскандалившихся российских звезд
Сергей Пенкин. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Артист не теряет своего лица

Много лет назад Сергей Пенкин обладал бешеной популярностью. К окончанию Гнесинского училища в 1992 году за его плечами был уже сольный альбом "Holiday", его постоянно звали выступить не только в России, но и за рубежом. 

Сегодня в его жизни наступила другая глава, но он по-прежнему уважаем и любим и продолжает выступать. Пенкин активно гастролирует по России и не испытывает абсолютно никаких финансовых проблем, несмотря на непростые для шоу-бизнеса времена. 

Сергей Пенкин раскрыл свой секрет неувядающей популярности: главное любить своих поклонников, причем искренне. Кроме того, надо всегда выступать вживую и показывать качественное шоу, ведь зритель всегда все чувствует. 

"Бал лицемеров мне не нужен. Лучше не видеть ничего этого, чем льстить. Если я говорю какие-то слова, то только правду. Льстить – обманывать самого себя... . Вообще, все эти понты противно видеть, даже не хочется", – заявил Пенкин.

Сейчас шоумен считает, что далек от московского бомонда и считает его мерзким. Кроме того, он не смотрит российское ТВ и разочарован тем, что там транслируется. Люди зомбируются и перестают осознавать грань нормальности. В итоге целые поколения становятся абсолютно невменяемыми. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Сергей Пенкин отказался петь в Донбассе. 

Источник: МК ✓ Надежный источник
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