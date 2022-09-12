Музыкант считает такое решение ужасным шагом

Музыкальный исполнитель Сергей Пенкин дал интервью журналистке Ксении Собчак, обозначив свою позицию по важному политическому вопросу.

Так, музыкант заявил, что не станет приезжать в Донбасс на концерт – не из-за политических соображений, а из-за моральной составляющей. Артист заявил, что не банально не может петь среди разрушенных зданий – людям, которые испытали такие муки, точно будет не до помпезных исполнителей.

"Это некое кощунство, как мне думается. Это окажется очень больно", – высказался артист.



Сергей добавил, что многие коллеги из российского шоу-бизнеса получают звания после выступления в Донбассе. Пока что он не намерен давать концерт по их примеру.

Недавно Сергей рассказал, почему отказывается появляться на публике – артист практически не появляется на телевидении и игнорирует публичные мероприятия. Оказывается, музыкант находится в глубокой депрессии – уже не считает, что может возродить свою некогда блистательную карьеру. Да и вообще, считает Пенкин, уважением со стороны коллег.



