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Музыкальный исполнитель Сергей Пенкин дал интервью журналистке Ксении Собчак, обозначив свою позицию по важному политическому вопросу.
Так, музыкант заявил, что не станет приезжать в Донбасс на концерт – не из-за политических соображений, а из-за моральной составляющей. Артист заявил, что не банально не может петь среди разрушенных зданий – людям, которые испытали такие муки, точно будет не до помпезных исполнителей.
"Это некое кощунство, как мне думается. Это окажется очень больно", – высказался артист.
Сергей добавил, что многие коллеги из российского шоу-бизнеса получают звания после выступления в Донбассе. Пока что он не намерен давать концерт по их примеру.
Недавно Сергей рассказал, почему отказывается появляться на публике – артист практически не появляется на телевидении и игнорирует публичные мероприятия. Оказывается, музыкант находится в глубокой депрессии – уже не считает, что может возродить свою некогда блистательную карьеру. Да и вообще, считает Пенкин, уважением со стороны коллег.
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