Певец уверен, что многие его игнорируют

В последнее время Сергей Пенкин все реже появляется на публике. Он перестал посещать программы на телевидении и редко приходит на звездные мероприятия. Его коллеги и поклонники не понимают, в чем причина такой скрытной и тихой жизни.

В интервью Давиду Виннеру на ютуб-канале шоумен рассказал о том, что практически ничто не способно помочь его карьере. Множество жизненной энергии, полезные знакомства, различные встречи – все это просто проходит мимо. Отвечая на вопросы интервьюера, Пенкин выдвинул предположение: его совсем не любят и не уважают в качестве артиста. Есть те, кто ценит звезду, именно как человека, но конкретно артиста в нем перестали видеть уже давно. Сергей пояснил сказанные им слова.

"Несколько раз предлагали спеть дуэтом, а потом все резко обрывалось. И на мое место брали кого-то другого. Даже не знаю, как можно это объяснить. Похоже на нелюбовь ко мне", – говорит Пенкин.

Возможно, у артиста могло бы получиться посотрудничать с Аллой Пугачевой. Помощь такой звезды могла бы кардинально изменить ситуацию. Однако Пенкин отметил, что в этом вопросе, к сожалению, "не срослось". Для оказания творческой поддержки, по его мнению, нужна особенная дружба, а не просто знакомство.

"У меня были с ней встречи, но не срослось. Помощи с ее стороны я не жду", – уточняет артист.

Несколькими годами ранее Сергей Пенкин рассказывал о том, что их дружба по молодости с Аллой Пугачевой была довольно крепкой. Они легко находили общий язык.

Ранее были раскрыты подробности отношений между Пугачевой и Пенкиным.