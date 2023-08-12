Разбитая эмиграцией Дапкунайте высказалась о возвращении в Москву

Актриса страдает из-за своего отъезда

Ингеборга Дапкунайте была любима и востребована в России. Однако после начала СВО она, вслед за многими, осудила политическое решение России, а затем поспешно уехала заграницу.

И если поначалу она бросалась громкими словами и буквально кричала о том, что должна была уехать раньше, то потом резко пропала с радаров. Теперь же, почти 1,5 года спустя, Ингеборга дала большое интервью, в котором призналась в том, как тяжело ей дались перемены в жизни.

Дапкунайте осознала, что погорячилась в своих высказываниях, поэтому попыталась исправить сделанное. Даже начала потихоньку общаться с людьми из "прошлой" жизни, которые остались жить в России. Но каждый разговор с ними – сложная задача, ведь нужно избежать тем, связанных с политикой.

"Меньше этих людей любить не могу. Для меня это тяжело, потеря", – призналась разбитая эмиграцией Дапкунайте.

Высказалась Ингеборга Дапкунайте и о возвращении в Москву. По словам артистки, эта вероятность стремится к нулю, ведь той Златоглавой, что покорила ее сердце, больше не существует.

"Я скучаю очень по Москве, но я скучаю по Москве, которой уже нет", – призналась блондинка.

Впрочем, даже несмотря на все свои страдания, Ингеборга Дапкунайте уверена, что трудности лишь временны. Она уже не раз сталкивалась с эмиграцией, поэтому преодолеет и это. Ведь самая главная удача ее в том, подчеркнула артистка, что у нее на руках есть документы, а говорить она умеет на нескольких языках.

К слову, одному из российских актеров настоятельно порекомендовали эмигрировать после того, как он назвал Россию "фашистским государством".

