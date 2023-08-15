"Я уехал": муж Заворотнюк рассказал о болезненном расставании

Петр Чернышев сделал откровенное признание

Семья любимой российской актрисы Анастасии Заворотнюк уже несколько лет живет на черной стороне жизни. Звезда борется с онкологией, и ее муж Петр Чернышев зарабатывает деньги на лечение.

Многие поклонники Заворотнюк восторгаются фигуристом и его мужественностью, ведь он самоотверженно сносит все семейные тяжбы и спасает свою жену. Оказывается, Петр Чернышев всегда был таким преданным и заботился об Анастасии Заворотнюк с первого дня их романа.

Когда семейная жизнь Чернышева и Заворотнюк только началась, поклонники видели, как он влюблен в нее. В одном из интервью он признался, что с трудом расставался с актрисой даже на короткие промежутки времени.

Тогда пара на время была вынуждена расстаться из-за работы. Заворотнюк и Чернышев разъехались по разным странам.

"Я уехал в Штаты – нужно было подготовить ряд программ для своих профессиональных шоу, Настя осталась в Москве – у нее тоже был ряд рабочих обязательств. Тяжело, конечно, далось нам это расставание", – рассказал Петр Чернышев.

Вскоре после расставания Анастасия Заворотнюк взяла небольшой отпуск и встретилась с Петром Чернышевым в Италии. Именно там фигурист сделал ей предложение руки и сердца.

Вместо традиционного ужина в ресторане пара выбралась на природу, где Петр и вручил Анастасии кольцо для помолвки. Он решил спрятать кольцо в воде и доплыть до небольшого понтона, чтобы вручить его. Когда он доплыл до берега, взял немного песка в руку и сказал: "Посмотри, что я нашел здесь!". Заворотнюк была тронута.

Ранее "Утро.ру" писало, что Петр Чернышев перестал скрывать конфликт с наследниками Анастасии Заворотнюк.