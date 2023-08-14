13 лет борьбы с раком: звезда "Афони" Симонова изменилась до неузнаваемости – фото

Актриса редко выходит в свет

Актриса полюбилась зрителям после выхода на экраны фильма "Афоня" и музыкальной сказки "Обыкновенное чудо". Публика восхищалась ее талантом, а режиссеры не могли устоять перед ее хрупкой невинностью. Евгения Симонова была одной из самых востребованных артисток в мире отечественного кино, но в последние годы ее редко можно увидеть на экранах.

Пару лет назад появилась информация о том, что звезда уже больше 13 лет борется со страшным недугом. Актрисе диагностировали онкологию, и в 2020-м году она перенесла сложную операцию в Германии. Звезде удалили легкое, где, собственно, и было новообразование.

Узнав эти страшные новости, поклонники стали пристально следить за Евгенией Симоновой, однако возможностей для этого оказалось мало. Ведь она буквально ушла в затишье. На днях в Сети появился свежий снимок со звездой "Афони", который опубликовала Александра Урсуляк показала.

Вот только народ не сразу признал в стоявшей рядом с ней женщине 68-летнюю легендарную артистку. Она изменилась до неузнаваемости! Борьба с тяжелым недугом оставила на коже и теле Евгении Симоновой отпечатки, которые сложно не заметить.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о проблемах другой актрисы, столкнувшейся с онкологией. В семье Анастасии Заворотнюк возникли трудности, которые могут помешать ее лечению.