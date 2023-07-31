"Кто-то другой": Фандера за границей изменилась до неузнаваемости

"Кто-то другой": Фандера за границей изменилась до неузнаваемости
Оксана Фандера. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Звезда превратилась в другого человека

55-летняя российская актриса Оксана Фандера год назад уехала из России и теперь живет в Грузии. Супруга Филиппа Янковского повесила на балконе украинский флаг и заявила, что поддерживает свою родину – Одессу. 

Судя по всему, звезда задумывается о возвращении, а жизнь на чужбине ей не кажется сказкой, ведь за границей она так и не смогла найти нормальную работу. Поклонники утверждают, что Оксана Фандера стала совсем другой внешне и перестала походить на прежнюю себя, запустив и растеряв всю красоту всего за год. Она якобы живет скучно как пенсионерка, не делает прически и не красится. 

На днях в аккаунте актрисы появилась мрачная фотография, на которой запечатлено хмурое небо в тучах. В публикации Фандера оставила полный скорби текст из произведения Макса Фрая. 

"Я уезжаю навсегда, и вообще все всегда уезжают навсегда. Вернуться невозможно – вместо нас всегда возвращается кто-то другой", – написала Фандера.

Ранее сообщалось, что на чужбине актриса злоупотребляет алкоголем. Да и сама она этого не скрывает. Однажды актриса показала две бутылки спиртного в своей сумке. Как выяснилось, Фандера принесла водку в театр.

Источник: "Экспресс-газета" ✓ Надежный источник
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