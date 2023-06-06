Беременная звезда "Тату" Лена Катина получила завещание от онкобольного мужа

Беременная звезда "Тату" Лена Катина получила завещание от онкобольного мужа
Лена Катина с мужем. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица столкнулась с тяжелой ситуацией

Некоторое время назад бывшая участница нашумевшей в свое время музыкальной группы "Тату" Лена Катина обрела семейное счастье. Девушка связала себя узами брака с очень обеспеченным российским предпринимателем Дмитрием Спиридоновым. Уже год влюбленные счастливы вместе, а Катя носит под сердцем долгожданного ребенка. Оказалось, что на руках у Катиной уже есть завещание от супруга.

Несмотря на то, что Лена наконец-то купается в любви, ее жизненную ситуацию сложно назвать безоблачной. К сожалению, у Дмитрия диагностировано тяжелое онкологическое заболевание. Рак щитовидной железы мог унести жизнь возлюбленного певицы. Оказалось, что бизнесмен заранее подстраховался и еще до свадьбы составил завещание на любимую женщину.

Катина рассказывала, что, принимая во внимание солидное состояние мужа, честно предложила ему составить брачный контракт. Мол, чтобы в случае развода не было никаких склок. Однако мужчина заявил, что полностью доверяет своей избраннице и даже решил составить завещание в ее пользу, передает информационный ресурс РИА ФАН.

К счастью, Спиридонову удалось побороть развитие онкологии, однако в любой момент проблемы могут начаться снова. Для влюбленного по уши предпринимателя главное, чтобы его возлюбленная и их общий ребенок никогда ни в чем не нуждались. Поэтому он еще до свадьбы обеспечил Лене безбедную жизнь. Как сказал Дмитрий, он сделал все для того, чтобы его любимая "была уверена".

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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