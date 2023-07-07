Вылитый Леонтьев: пропавшая Ани Лорак изменилась до неузнаваемости

Певица показала фотографии разных лет

Знаменитая певица, которая, напомним, родом с Украины, не так давно оказалась в центре скандала. На фоне событий, происходящих в мире, артистка пропала: перестала давать концерты, посещать мероприятия и публиковать контент в своих социальных сетях. При этом соотечественники и фанаты Ани Лорак требовали от нее озвучить свою четкую позицию.

Позже артистка вновь стала выходить на связь с поклонниками на просторах Интернета. И сделала весьма странный и неожиданный ход. Звезда стала собирать деньги для украинцев, не переставая при этом готовиться к концертам в России. В итоге певица стала в немилости у тех и других.

Критика, которая навалилась на Ани Лорак со всех сторон, кажется, на ней никак не отразилась. Артистка не ушла в затишье, продолжает заниматься творчеством и активно вести социальные сети. На днях в ее микроблоге появился новый снимок, которым она попыталась показать, как изменилась за прошедшие годы.

Звезда разместила две фотографии разных лет, на которых изображена с кудряшками. В комментариях пользователи отметили, что изменилась она до неузнаваемости: мол, взгляд потух, нет уже той беззаботной улыбки, да и постареть успела.

"Да, совсем другая Каролина... в прямом смысле", – рассуждает народ.

А кто-то вообще отметил, что на свежей фотографии певица – вылитый знаменитый "казанова", который славится своей любовью к кудряшкам.

"Я подумала, что это Леонтьев", – такой комментарий появился на странице Ани Лорак.