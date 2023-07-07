Вылитый Леонтьев: пропавшая Ани Лорак изменилась до неузнаваемости

Вылитый Леонтьев: пропавшая Ани Лорак изменилась до неузнаваемости
Ани Лорак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица показала фотографии разных лет

Знаменитая певица, которая, напомним, родом с Украины, не так давно оказалась в центре скандала. На фоне событий, происходящих в мире, артистка пропала: перестала давать концерты, посещать мероприятия и публиковать контент в своих социальных сетях. При этом соотечественники и фанаты Ани Лорак требовали от нее озвучить свою четкую позицию.

Позже артистка вновь стала выходить на связь с поклонниками на просторах Интернета. И сделала весьма странный и неожиданный ход. Звезда стала собирать деньги для украинцев, не переставая при этом готовиться к концертам в России. В итоге певица стала в немилости у тех и других. 

Критика, которая навалилась на Ани Лорак со всех сторон, кажется, на ней никак не отразилась. Артистка не ушла в затишье, продолжает заниматься творчеством и активно вести социальные сети. На днях в ее микроблоге появился новый снимок, которым она попыталась показать, как изменилась за прошедшие годы. 

Звезда разместила две фотографии разных лет, на которых изображена с кудряшками. В комментариях пользователи отметили, что изменилась она до неузнаваемости: мол, взгляд потух, нет уже той беззаботной улыбки, да и постареть успела. 

"Да, совсем другая Каролина... в прямом смысле", – рассуждает народ. 

А кто-то вообще отметил, что на свежей фотографии певица – вылитый знаменитый "казанова", который славится своей любовью к кудряшкам. 

"Я подумала, что это Леонтьев", – такой комментарий появился на странице Ани Лорак. 

Источник: Соцсети • Требует проверки
новости партнеров
По теме

"Черная среда": россиян напугали мощным ударом доллара на следующей неделе

Люди внимательно следят за скачками курса

Вся страна скорбит: умер знаменитый советский артист

Выдающегося актера не стало на 83 году жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей