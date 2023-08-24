"Не наш формат": Лоза принизил достоинства SHAMAN перед народом

Певец считает такую конкуренцию нечестной

Российский певец и исполнитель хита "Плот" Юрий Лоза возмущен тем, что его песни не крутят на радио, в отличие от ничем не отличающегося SHAMAN (Ярослав Дронов – настоящее имя артиста – прим. ред.).

Лоза уверен, что в обществе сформировалась потребность в увеличении количества патриотических песен, и сам он бы с этим прекрасно справился. Певец считает, что руководство радиостанций и ТВ должны заставить в обязательном порядке ставить такую музыку. Ведь одного пиара в Сети очень мало, чтобы помочь артисту.

"Отправляю им свой клип, они: "Замечательный, но не наш формат. Молодежи не понравится". Говорю: "Ребят, вы поставьте раз-два и посмотрите, понравится или нет", – сетует Лоза.

69-летний певец считает, что если так пойдет дело и дальше, то ни о каком формировании патриотических настроений в обществе не будет и речи.

Ведущий шоу "Настоящий хит-парад" задал Юрию Лозе вопрос о том, считает ли, что певца SHAMAN кто-то продвигает в шоу-бизнесе. В ответ на это певец ответил, что да. Иначе бы он просто не стал известным и был бы популярен только в Сети.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что SHAMAN резко ответил на критику Владимира Киселева в свой адрес.