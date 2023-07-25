"Я патриот своей страны": Вайкуле резко осадила Крутого

"Я патриот своей страны": Вайкуле резко осадила Крутого
Лайма Вайкуле. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Композитор посчитал поступок певиц предательством

Подружка Аллы Пугачевой покинула Россию и обосновалась в Латвии, где теперь пытается зарабатывать. Сейчас блондинка занята организацией собственного фестиваля, на который созывает звезд, отвернувшихся от страны, подарившей им деньги и славу. Фестиваль Лаймы Вайкуле вот-вот начнется в Юрмале.

Именно там в былые времена полные залы собирала "Новая волна". Неудивительно, что некоторые вспомнили, что в 2015 году из-за песенного конкурса между Лаймой Вайкуле и Игорем Крутым произошел конфликт. Именитый композитор не оценил идею латвийской певицы организовать "Рандеву", ведь она поставила мероприятия в те числа, когда должна была проводиться "Новая волна".

Продюсер тогда посчитал, что его коллега по музыкальному цеху повела себя некрасиво. А поклонники решили, что артистка создала свой фестиваль в качестве альтернативы конкурса Игоря Крутого, который на время переезжал в Сочи, но планировал вернуться в Прибалтику. Однако, по словам звезды, между ними нет никакой связи. 

"Я ему сказала, что я патриот своей страны. Не хочу, чтобы Юрмала теперь тосковала по "Новой волне", – резко осадила композитора певица. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что публика отказалась от билетов на фестиваль, а надежды Лаймы Вайкуле заработать рухнули. Народ не привлекает даже то, что на сцене появятся звезды с громкими именами. 

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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