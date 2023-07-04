"Мужик сказал – мужик сделал!": народ в восторге от патриотичного поступка Лепса

Григорий Лепс выполнил свое обещание

В июне знаменитый певец посетил Петербургский международный экономический форум, где сделал неожиданное заявление. Музыкант пообещал заплатить один миллион рублей каждому бойцу, кто выведет из строя технику ВСУ. А конкретно – танк Leopard. То же самое сулил и Николай Басков. Как оказалось, Григорий Лепс уже выполнил свое обещание.

Изначально артист сказал, что предоставит деньги отличившемуся 4 или 5 июля. Но в итоге сделал это раньше. По данным телеканала "360", вчера, 3 июля, на его страницах в социальных сетях появился ролик, на котором боец рассказал, что получил миллион рублей от музыканта. И даже показал стопку денежных купюр.

"Выражаю благодарность всем участникам этой акции", – сказал военнослужащий с позывным Веном, передает "Радио 1".

Сам Григорий Лепс прокомментировал свой поступок так: "Ответил за свои слова". Такой шаг со стороны певца по-настоящему восхитил россиян. В комментариях под роликом появилась масса комментариев от пользователей, которые принялись его расхваливать. Многие отметили, что стали уважать певца еще больше.

"Мужик сказал – мужик сделал. Мы и не сомневались, что так будет. Вы очень добродушный человек и великолепный артист!" – обратились к Григорию Лепсу поклонники.