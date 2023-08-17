Отрекшийся от России Епифанцев ответил патриотам: "Они тупые"

Люди расшифровали намеки артиста

В последнее время в Сети все чаще встречаются скандальные заявление Епифанцева о России. Артист часто рассуждает на темы, к которым в обществе относятся неоднозначно – к примеру, вопросу о запрете галлюциногенных грибов. Но его недавние слова о собственной национальности на многих произвели неизгладимое впечатление.

К примеру, Владимир Епифанцев категорически отказался называть себя россиянином. После этого в медийном пространстве поднялся шум из-за подобной позиции звезды. Артист решил ответить недовольным, но в завуалированной форме.

На своей странице в соцсетях он опубликовал ролик, в котором поразмышлял о внешних запретах и ограничениях. Он указал, что состояние ожесточенной борьбы из-за внутренних установок – не совсем правильно. Так Епифанцев, вероятно, намекал на недовольных его позицией патриотов. По его мнению, нужно сдаться – это он назвал истинным проявлением свободы.

"Они вспомнили, что надо бояться. Вы видите, что вам хотят зла. Вы видите, что вас хотят наказать или что-то запретить", – продолжил он свою речь.

Владимир заявил, что "сдаться" означает отпустить ощущение, которое толкает человека к борьбе.

"Проявлять недовольство и возмущаться – это, как раз, проявлять незрелось. Если ты в этой незрелости находишься, то и весь мир тебя отражает себя как незрелого. И ты это видишь и говоришь: "Они же незрелые! Они тупые! Они идиоты!". И вот в этот момент надо себя ловить – а ты как сам себя сейчас ведешь?", – сказал Епифанцев.

Россияне увидели в словах артиста множество намеков, направленных в адрес России и патриотично настроенных граждан, посоветовав ему скорее уезжать из страны, пока не стало поздно.

"Собирай чемоданы. Чем дольше ты под грибами говоришь, тем быстрее тебя попрут из России", – написали под его публикацией.