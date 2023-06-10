Отец Урганта закрыл рот оскорбившим его сына патриотам

Он отметил, что некоторые люди лезут не в свое дело

Известные российские патриоты Иван Охлобыстин и Роман Худяков высказались о возвращении Ивана Урганта в эфир. Они считают, что телеведущему нужно выставить ультиматум: либо он критикует Запад и получает работу, либо остается не у дел. Ответить им решил отец артиста Андрей Ургант, который в жесткой манере закрыл этим персонажам рот.

Ургант-старший отметил, что в текущей ситуации в стране появилось слишком много людей, которые пытаются совать нос в чужие дела и лезть туда, куда их не просят. Ему ничего неизвестно о планах сына вернуться на федеральные каналы, но знаменитость уверен, что со временем все встанет на свои места.

Артист подчеркнул, что существуют люди, которые высказывают свою точку зрения даже по тем вопросам, в которых ничего не понимают. И зачастую они склонны менять свое мировоззрение по мере необходимости.

"Не знаю, что прибило того же Охлобыстина и он стал комментировать ситуацию о моем сыне",

– выпалил отец Урганта.

Ранее Охлобыстин заявлял, что россияне должны простить Ивана Урганта за его отъезд з России и политические взгляды, поскольку на деле он является невероятно талантливым телеведущим.