Охлобыстин обратился с призывом к россиянам

Охлобыстин обратился с призывом к россиянам
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитость встал на защиту коллеги по шоу-бизнесу

Иван Охлобыстин считает, что на россияне несправедливо возненавидели Ивана Урганта после начала спецоперации на Украине. В первые дни он выложил в соцсетях черный квадрат с призывом все закончить, после чего уехал в Израиль – на этом и началась волна общественного недовольства. Однако актер считает, что пора бы уже прекратить травить телеведущего.

Охлобыстин отметил, что Ургант является профессионалом своего дела – и терять таких людей жалко. 

"Мы не должны совершенствоваться в искусстве травли и доносов, иначе рано или поздно волна докатится до нас самих", – обратился он к россиянам.

Артист считает, что телеведущий случайно оказался в числе "непатриотично настроенных" звезд, а люди очень любят быстро клеймить всех врагами при малейшем проступке.

"Но он очень умный человек. И нигде особо не позволял",

– подытожил Охлобыстин.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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