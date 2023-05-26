Охлобыстин обратился с призывом к россиянам

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Иван Охлобыстин считает, что на россияне несправедливо возненавидели Ивана Урганта после начала спецоперации на Украине. В первые дни он выложил в соцсетях черный квадрат с призывом все закончить, после чего уехал в Израиль – на этом и началась волна общественного недовольства. Однако актер считает, что пора бы уже прекратить травить телеведущего.
Охлобыстин отметил, что Ургант является профессионалом своего дела – и терять таких людей жалко.
"Мы не должны совершенствоваться в искусстве травли и доносов, иначе рано или поздно волна докатится до нас самих", – обратился он к россиянам.
Артист считает, что телеведущий случайно оказался в числе "непатриотично настроенных" звезд, а люди очень любят быстро клеймить всех врагами при малейшем проступке.
"Но он очень умный человек. И нигде особо не позволял",
– подытожил Охлобыстин.
Операцию могут сдвинуть на неопределенный срок