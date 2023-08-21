У SHAMAN'а загорелось пальто прямо во время концерта

Из-за неосторожности певец лишился дорогой вещи

На днях певец Ярослав Дронов, более известный публике как SHAMAN, выступил на фестивале молодого искусства "Таврида.АРТ". Во время концерта произошел инцидент.

Артист во время исполнения песни Олега Газманова "Эскадрон" решился на небольшой экспромт. Ярослав снял шинель и подкинул ее, а потом начал размахивать шашкой под аккомпанемент пиротехнического шоу.

Пальто упало рядом с оборудованием, поэтому искры немного прожгли предмет одежды. SHAMAN показал пострадавшую шинель журналистам. Ярослав счастлив, что не пострадал сам. Мол, жизненно важные органы остались в целости.

Видимо, загоревшееся пальто нисколько не расстроило певца, но инцидент, очевидно, заставил его быть впредь осторожнее.

"Теперь эта шинель с историей", – пошутил автор и исполнитель хита "Я русский".

Ранее SHAMAN рассказал о реакции жены на его поездку в Донбасс. По словам артиста, супруга очень переживает за него в такие моменты, но при этом относится понимающе. Также Ярослав Дронов отозвался о своей жене как о великой женщине, ведь она оказывает большую поддержку. Слова популярного российского певца приводило "Утро.ру".