Концерт группы "Звери" отменили в Петербурге после поездки в зону СВО

Роман Билык ранее раскритиковал действия Москвы

На прошлой неделе популярный российский музыкант, лидер поп-рок группы "Звери" Роман Билык отправился на в зону проведения специальной военной операции, чтобы лично поддержать российских военных, выполняющих задачи по защите мирных жителей. Однако волевое решение певца не спасло его от санкций.

Не секрет, что у группы "Звери" на родине начались проблемы после скандального заявления основателя музыкального коллектива. Певец еще в начале СВО негативно оценил решение главы государства.

Прежде всего от Ромы Зверя отвернулись поклонники. Многие патриотично настроенные граждане раскритиковали музыканта за антироссийскую позицию. Позже у группы начались проблемы с концертами.

Вероятно, Роман Билык с товарищами по группе решили исправить ситуацию и извиниться за скандальное поведение не словом, а делом. К моменту поездки на передовую уже было известно, что их концерт в Санкт-Петербурге находится под угрозой срыва.

Однако посещение Донбасса, переодевания в военную форму и исполнение своих лучших хитов для российских солдат никак не уберегли критиковавшего СВО артиста от санкций. Концерт в северной столице, запланированный на 1 сентября, отменили.

На официальной страничке группы "Звери" в "ВК" сообщается, что музыкальный коллектив все-таки выступит для петербуржцев, однако через три с лишним месяца от намеченного срока – 15 декабря.

"Все ранее приобретенные билеты действительны", – сообщила фанатам группа "Звери".

Ранее певица Светлана Лобода отправилась поддержать украинских солдат, однако вновь нарвалась на критику.