Зачем на самом деле выступивший против СВО Рома "Зверь" поехал на фронт

Решение певца многих ошарашило

Недавно бурное обсуждение в информационном пространстве вызвала новость о том, что популярный российский певец, фронтмен группы "Звери" Роман Билык решил отправиться на передовую, чтобы там дать концерт перед российскими бойцами. Своим мнением по поводу резонансного события поделился популярный российский продюсер Леонид Дзюник.



Эксперт по звездной тусовке сразу заявил, что не верит в искренность артиста. По его мнению, все, что интересует Романа – это возможность набить свои карманы деньгами. Продюсер считает, что решение отправиться в зону спецоперации для Романа было вынужденным.



Дзюник уверен, что исключительно корыстные цели толкнули Билыка на эту поездку. Продюсер отметил, что во время выступления артист выглядел "лживо и фальшиво". Певец хорошо понимает, что сейчас с концертами в России не ахти, так что как-то нужно крутиться и зарабатывать деньги.



На этом фоне особенно любопытно, что ранее певец выступал с критикой СВО. Из-за этого даже было принято решение отменить концерты музыкального коллектива на ПМЭФ.



О том, что солист группы "Звери" решил посетить передовую, ранее рассказывал военный корреспондент Семен Пегов.

