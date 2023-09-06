Иноагент Руслан Белый* лишился бизнеса в России

Фирму комика ликвидируют

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ РУСЛАНОМ ВИКТОРОВИЧЕМ БЕЛЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА РУСЛАНА ВИКТОРОВИЧА БЕЛОГО



Известный российский комик Руслан Белый* покинул страну после начла специальной военной операции. Он выступил с резкой критикой решения главы государства. Кроме того, на заграничных концертах позволял себя русофобские высказывания, неуместные политические заявления и низкопробные шутки в адрес власти, армии и народа нашей страны.

Со временем от некогда популярного стендапера отвернулась часть поклонников, а в начале сентября Минюст РФ принял решение включить Руслана Белого* в реестр иностранных агентов. Кроме того, он лишился бизнеса в России.

Федеральная налоговая служба приняла решение ликвидировать сельскохозяйственное предприятие шоумена. Проверка показала, что кроличья ферма юмориста накопила долги перед ФНС.

Кроме того, удалось установить, что фактически деятельность компании не велась – кролики на ферме Руслана Белого* не размножались. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT. Теперь фирма будет исключена из ЕГРЮЛ, то есть ликвидирована.

Ранее Руслан Белый* также покинул состав учредителей нескольких российских компаний, которые были связаны с производством юмористического контента. Напомним, до начала СВО проекты с участием шоумена выходили на канале ТНТ.

*Признан иноагентом в РФ