Хаял россиян и доигрался: известного комика признали иноагентом

Звезда Stand Up поплатилась за едкие шутки в адрес русских

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ РУСЛАНОМ ВИКТОРОВИЧЕМ БЕЛЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА РУСЛАНА ВИКТОРОВИЧА БЕЛОГО.

На сайте Министерства юстиции РФ появилось сообщении о внесении в реестр иностранных агентов десяти человек, один из которых – комик Руслан Белый*, который прославился благодаря КВН, шоу Comedy Club и Stand Up. Последние два проекта показывает телеканал ТНТ.

Белый* покинул Россию, после чего начал активно шутить на тему специальной военной операции, которую проводят Вооруженные силы РФ в сопредельном государстве. В своих монологах Руслан хаял россиян, высмеивал людей с отличной от его позицией. Теперь он, как говорится, доигрался... или дошутился.

Руслана Белого* перестали показывать на российском ТВ весной этого года. Сейчас комик выступает преимущественно в Израиле и Казахстане. Теперь его аудитория – покинувшие родину россияне.

* Руслан Белый внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 1.09.2023