Еще одного юмориста выгнали из России после шуток о стране и СВО

Соцсети гудят из-за заявлений артиста

Популярный российский комик Руслан Белый оказался под прицелом из-за нескольких шуток, которые он произнес на своем концерте. Знаменитость признался, что старался изо всех сил "фильтровать" свой монолог, но это не спасло его от резкого гнева общественности.

Ранее в соцсетях был опубликован ролик, на котором юморист заявил, что не поддерживает российскую спецоперацию. Если бы напали на Россию, то он непременно бы пошел защищать свое государство, но нападать на другое не собирается. К тому же, на Украине у него много родственников и друзей, в частности – друг, который теперь стоит в рядах теробороны.

Также Белый заявил, что не верит в тезис, будто бы Украина могла напасть на Россию первой. Он считает, что это было бы самоубийственным шагом и больше похоже на анекдот.

На этом фоне на юмориста подали заявление в Следственный комитет с просьбой проверить его высказывания на предмет дискредитации армии. По мнению воронежских депутатов, Белый проявил "безразличие и ненависть" к соотечественникам.

Бывший российский депутат Роман Худяков утверждает, что перед сказанным комик успел запаковать чемоданы, поскольку заранее планировал побег из России.

"Во всяком случае, после таких заявлений, а также прямого текста о "дискредитации российской армии" с его стороны в России ему делать нечего – и лучше бежать быстрее",

– подытожил он.

Ранее страну покинул известный актер Дмитрий Назаров, который тоже выступал против российской спецоперации на Украине. Однако он допускает, что все еще сможет вернуться назад.