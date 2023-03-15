"Будем творить": заплеванный Назаров заговорил о возвращении в Россию

"Будем творить": заплеванный Назаров заговорил о возвращении в Россию
Дмитрий Назаров. Фото: Stupnikov Alexander/www.globallookpress.com
Артист заявил, что не предавал свою страну

Внимание к актеру Дмитрию Назарову не стихает. Не так давно интервью у бывшей звезды МХТ имени Чехова взяла Екатерина Гордеева*.

Публика привыкла считать, что Назаров уже некоторое время живет в Израиле с супругой. Однако Дмитрий, привыкший к изыскам, опровергает информацию. Артист живет с женой в Каннах в своем собственном доме. И не исключает, что однажды вернется домой, в Россию.

"Мы не предавали Россию. Вернемся в другой театр. Вернемся и будем творить", – высказался артист.

Однако Назаров признается: творчество в нем горит, хотя годы берут свое, и оттого сказывается усталость.

А ранее просочились слухи о том, что Константин Хабенский якобы пошел на увольнение Назарова их МХТ из-за давления извне. Кто давил на директора театра, не указывается.

*признан иноагентом решением Минюста
Источник: YouTube ✓ Надежный источник
новости партнеров

Россияне начали получать повестки из военкоматов

Пока это коснулось жителей одного региона

Российский истребитель протаранил дрон США над Черным морем

Информация о происшествии разнится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей