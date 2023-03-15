"Будем творить": заплеванный Назаров заговорил о возвращении в Россию

Артист заявил, что не предавал свою страну

Внимание к актеру Дмитрию Назарову не стихает. Не так давно интервью у бывшей звезды МХТ имени Чехова взяла Екатерина Гордеева*.

Публика привыкла считать, что Назаров уже некоторое время живет в Израиле с супругой. Однако Дмитрий, привыкший к изыскам, опровергает информацию. Артист живет с женой в Каннах в своем собственном доме. И не исключает, что однажды вернется домой, в Россию.

"Мы не предавали Россию. Вернемся в другой театр. Вернемся и будем творить", – высказался артист.

Однако Назаров признается: творчество в нем горит, хотя годы берут свое, и оттого сказывается усталость.

А ранее просочились слухи о том, что Константин Хабенский якобы пошел на увольнение Назарова их МХТ из-за давления извне. Кто давил на директора театра, не указывается.

*признан иноагентом решением Минюста