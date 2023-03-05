Появились слухи об уходе Хабенского из театра после скандала с Назаровым

Появились слухи об уходе Хабенского из театра после скандала с Назаровым
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитости может сулить повышение

Константину Хабенскому крайне тяжело далось решение об увольнении Дмитрия Назарова, который делал резкие заявления о российской спецоперации на Украине. По крайней мере, об этом говорит сам уехавший из страны артист. Он считает, что на директора МХТ оказывали внешнее давление, из-за чего ему пришлось пойти на этот шаг.

Внутри России решение об увольнении Назарова многие поддержали. По крайней мере, это помогло театру избежать серьезных проблем из-за сотрудничества с угодившим скандал артистом. На этом фоне стали поговаривать, что такой выбор определил и дальнейшую судьбу Хабенского – теперь ему светит место министра культуры, если он того пожелает. Однако известный театральный критик Валерий Кичин полагает, что глава театра вряд ли сможет уволиться с поста ради должности чиновника, даже если он будет на ней крайне полезен.

Кичин пояснил, что в первую очередь Хабенский является хорошим артистом и человеком культуры. И обществу он пригодится именно в таком амплуа, дополнительно получая какое-то творческое удовлетворение. 

"Вряд ли, руководя театром, он получает удовольствие, вызывая коллег на ковер, а на должности министра это придется делать чаще", – указал он.

Критик также отметил, что в качестве руководителя МХТ Хабенский пока не достиг серьезных высот, поэтому должность министра ему пока никто не будет предлагать. 

Ранее Дмитрий Назаров, который уехал в Израиль, во время интервью рассказал о просьбе со стороны украинцев, которая вызвала в нем приступ гнева. 

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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