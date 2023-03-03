Сбежавший из России Назаров сделал заявление о своем гражданстве

Актер вспомнил о родной стране

Дмитрий Назаров, который после скандала со своими стихами о СВО уехал в Израиль, дал интервью украинским журналистам. В нем он вспомнил, как украинцы на фоне его заявлений сделали ему одно скандальное предложение.

Артист рассказал, что после его выступлений против российской спецоперации ему написали с просьбой прислать денег на нужды Украины – люди собирали средства на покупку беспилотников. В ответ он напомнил им о своем гражданстве.

"Вы что, с ума сошли?! Вы серьезно у меня, россиянина, это спрашиваете", – выпалил он не скрывая эмоций.

В ответ его супруга попыталась вмешаться в разговор, утверждая, что "это другое". Что именно она подразумевала понять трудно, поскольку в Сети был опубликован только отрывок из интервью, а в полную версию эта часть беседы не вошла.

При этом артист не стал прояснять, имеется ли у него паспорт гражданина Израиля и на каких основаниях он сейчас проживает в другой стране.

После разразившегося из-за его высказываний о конфликте на Украине скандала Назарова убрали из МХТ им. Чехова. Некоторые спектакли с его участием заморозили, а на оставшиеся подыскали замену. Лишившись работы, он уехал в другую страну. Его супруга при этом обвиняет во всем "режим", который выдавил их из России.