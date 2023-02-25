"Мерзость в себе оправдал": сбежавший из России Назаров сделал новое заявление

"Мерзость в себе оправдал": сбежавший из России Назаров сделал новое заявление
Фото: соцсети
Арист решил высказаться в стихотворной форме

Дмитрий Назаров после начала спецоперации на Украине регулярно публиковал на своей странице в соцсетях творческие этюды, в которых высказывался на политическую тему. Как правило, он в завуалированной форме критиковал СВО, и долгое время на его слова никто не обращал внимание. Однако в конце прошлого года СМИ стали писать о позиции артиста и требовать для него наказания.

В результате все постановки с Назаровым были отменены, а его самого уволили из театра. Артист решил уехать после этого в Израиль вместе с супругой, где и продолжил публиковать свое творчество, за которое уже успел поплатиться. 

Недавно актер выпустил новое стихотворение, которое, вероятно, было адресовано всем россиянам, критикующим его позицию. В своем произведении он намекнул, что эти люди пошли на ужасающую сделку с совестью, продав собственную душу.

"Никто никогда не забудет того, кто от веры устал. Тому оправданья не будет, кто мерзость в себе оправдал", – сказал Назаров.

В его произведении говорится, что избавиться от такого груза не получится "покаянием, раскаянием и болью стыда". 

При этом под его публикацией оказались одни восторженные комментарии. Люди поблагодарили Назарова за творчество и порекомендовали издать собственный сборник произведений. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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