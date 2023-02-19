"Нас выдавили из России": жена Назарова взвыла после бегства в Израиль

"Нас выдавили из России": жена Назарова взвыла после бегства в Израиль
Ольга Назарова и Дмитрий Назаров. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Пара не может смириться с происходящим

Оскандалившийся Дмитрий Назаров остался дома без работы вместе с супругой Ольгой Васильевой – чета решила открыто покритиковать решение российского руководства о специальной операции. К тому же, Дмитрий решил прослыть поэтом и опубликовать свои стихотворения аналогичного содержания в открытом доступе – до сих пор артист "бодается" с пользователями социальных сетей, который лично отвечает в комментариях.

Пара улетела в Израиль к остальным "не таким как все". Дела, кажется, идут неплохо: первые концерта пара даст уже в марте. Однако, Ольга жалуется на жизнь подписчикам в социальных сетях – дома погнали с работы и лишили всех возможностей, которые когда-то у них имелись.

"Режим выдавил нас из России. Однако перед нами весь миры, улыбающийся и открывающий свои объятия", – пишет Ольга.

Однако Васильева жалуется и на разлуку с двумя взрослыми детьми – ведь пара после каникул не может вернуться в Россию. 

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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