Обвинения Галкина в адрес властей Казахстана оказались вздором: что произошло

В Астане и Алма-Ате ответили юмористу, который устроил скандал из-за "отмены" концертов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

На днях Максим Галкин* пожаловался на невозможность организации его концертов в Казахстане. По словам артиста, он на протяжении нескольких месяцев не может договориться о выступлениях в Астане и Алма-Ате. В качестве причины супруг Аллы Пугачевой называет негласный запрет на уровне государства. Дескать, власти Казахстана не позволяют организовать концерты.

Вскоре на обвинения Галкина* отреагировали в Астане. Пресс-служба Управления культуры столицы Казахстана заявили, что организаторам концерта юмориста предложили выбрать другие даты, поскольку в те, которые они запрашивали, площадка оказалась занятой. Также был предложен еще один вариант – выбрать другое здание в городе.

Затем на словам Максима отреагировали в Алма-Ате. Руководитель Управления культуры города Алматы Гани Майлибаев едва ли не повторил слова пресс-службы столичного управления. Мол, нужно выбрать другие даты или другую площадку. Но выяснялась и другая подробность.

"Кроме того, они (организаторы концертов Галкина* – Прим. ред.) официально не заключили договор и начали продажу билетов. Этого делать нельзя", – пояснил Майлибаев.

То есть Галкин*, судя по этим словам, все еще может рассчитывать на выступления в Казахстане. А обвинения юмориста теперь кажутся вздором.

Ранее Максим Галкин* объяснил отмену его концерта в Таллине, который был запланирован на 15 сентября. Слова артиста приводило "Утро.ру".

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.