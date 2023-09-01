Обвинения Галкина в адрес властей Казахстана оказались вздором: что произошло

Обвинения Галкина в адрес властей Казахстана оказались вздором: что произошло
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Астане и Алма-Ате ответили юмористу, который устроил скандал из-за "отмены" концертов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

На днях Максим Галкин* пожаловался на невозможность организации его концертов в Казахстане. По словам артиста, он на протяжении нескольких месяцев не может договориться о выступлениях в Астане и Алма-Ате. В качестве причины супруг Аллы Пугачевой называет негласный запрет на уровне государства. Дескать, власти Казахстана не позволяют организовать концерты.

Вскоре на обвинения Галкина* отреагировали в Астане. Пресс-служба Управления культуры столицы Казахстана заявили, что организаторам концерта юмориста предложили выбрать другие даты, поскольку в те, которые они запрашивали, площадка оказалась занятой. Также был предложен еще один вариант – выбрать другое здание в городе. 

Затем на словам Максима отреагировали в Алма-Ате.  Руководитель Управления культуры города Алматы Гани Майлибаев едва ли не повторил слова пресс-службы столичного управления. Мол, нужно выбрать другие даты или другую площадку. Но выяснялась и другая подробность.

"Кроме того, они (организаторы концертов Галкина* – Прим. ред.) официально не заключили договор и начали продажу билетов. Этого делать нельзя", – пояснил Майлибаев. 

То есть Галкин*, судя по этим словам, все еще может рассчитывать на выступления в Казахстане. А обвинения юмориста теперь кажутся вздором. 

Ранее Максим Галкин* объяснил отмену его концерта в Таллине, который был запланирован на 15 сентября. Слова артиста приводило "Утро.ру". 

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

Источник: zakon.kz ✓ Надежный источник
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