Известного ведущего убрали с российского ТВ после слов об СВО

Известного ведущего убрали с российского ТВ после слов об СВО
Фото: кадр StandUp Show, THT
Комик давно уехал из страны

Юмориста Руслана Белого перестали показывать в эфире телеканала ТНТ после того, как он высказался на тему спецоперации. На это обратили внимание анонимные Telegram-каналы.

Сейчас по ТВ показывают повторы шоу, которое комик сделал вместе с коллегами. В последнее время он практически не выступал на ней с собственными монологами, играя роль ведущего. Однако теперь подводки с ним и объявление юмористов в передаче не показывают.

Источники отмечают, что ранее его вырезали из другого пректа ТНТ – шоу "Студия Союз". Также не показывали выпуски со звездами, которые ранее резко высказались против российской СВО на Украине. 

Руслан Белый прославился после своих монологов про армию и отношения с женщинами. В одном из недавних выступлений он заявил, что не поддерживает спецоперацию. Комик утверждает, что был бы готов воевать за Россию, если бы напали на нее, но атаковать другое государство он не собирается.

Источник: Telegram
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