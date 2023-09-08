Галкин* впервые после эмиграции дал интервью на иностранном языке

Галкин* впервые после эмиграции дал интервью на иностранном языке
Максим Галкин*. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Комика раскритиковали за лицемерие

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА

Шоумен Максим Галкин* уже больше года живет с семьей в Израиле и всячески критикует Россию. Он потерял много работы и денег и теперь строит жизнь на чужбине с нуля, гастролируя по разным странам и заново завоевывая публику. В России у него была готовая успешная карьера, сотрудничество с федеральными телеканалами, крупные рекламные проекты, но все это разом рухнуло, а самого комика объявили иноагентом. 

В последнее время о нем было мало слышно, но вот наконец он дал свое первое интервью после отъезда. На днях в Сети появился анонс программы на латвийском телевидении, гостем которого станет Галкин*.

К удивлению многих, комик в эфире беседовал на латышском языке, которым он феерично владеет. В беседе с ведущей Галкин* признался, что с каждым годом все лучше запоминает латышский, а потом и вовсе заявил: "Латышский язык со мной с первого вздоха". Такие слова показались фанатам лицемерными. Они уверены, что юморист подлизывается к европейской аудитории, чтобы его заметили и запомнили. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что ушлый Максим Галкин* поставил Казахстан на колени

*признан иноагентом по решению Минюста России

Источник: play.1188.lv ✓ Надежный источник
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