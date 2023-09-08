Галкин* впервые после эмиграции дал интервью на иностранном языке

Комика раскритиковали за лицемерие

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Шоумен Максим Галкин* уже больше года живет с семьей в Израиле и всячески критикует Россию. Он потерял много работы и денег и теперь строит жизнь на чужбине с нуля, гастролируя по разным странам и заново завоевывая публику. В России у него была готовая успешная карьера, сотрудничество с федеральными телеканалами, крупные рекламные проекты, но все это разом рухнуло, а самого комика объявили иноагентом.

В последнее время о нем было мало слышно, но вот наконец он дал свое первое интервью после отъезда. На днях в Сети появился анонс программы на латвийском телевидении, гостем которого станет Галкин*.



К удивлению многих, комик в эфире беседовал на латышском языке, которым он феерично владеет. В беседе с ведущей Галкин* признался, что с каждым годом все лучше запоминает латышский, а потом и вовсе заявил: "Латышский язык со мной с первого вздоха". Такие слова показались фанатам лицемерными. Они уверены, что юморист подлизывается к европейской аудитории, чтобы его заметили и запомнили.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что ушлый Максим Галкин* поставил Казахстан на колени.

*признан иноагентом по решению Минюста России