Оскандалившемуся русофобу Калныньшу придумали достойную месть

Известная актриса пристыдила коллегу

Недавно советский и латышский актер Ивар Калныньш, сыгравший в "Зимней вишне" и других отечественных лентах, выступил с антироссийским заявлением. Он обесценил советское наследие и заявил, что хочет забыть его как страшный сон. Актер назвал Россию агрессором и вылил на россиян массу негатива.

Заслуженная артистка России Оксана Сташенко перестала общаться с коллегой после таких высказываний. Она придумала месть для оскандалившегося русофоба. По словам актрисы, Калныньш хорошо зарабатывал в России, играл у нас в кино и антрепризах, выступал на концертах.

Сташенко заявила, что скандалист должен вернуть российские гонорары, раз считает их такими ненужными и незначительными. Ведь именно на эти средства он жил и даже построил себе загородный дом. Выходит, что деньги не такие уж ничтожные, как уверяет актер.

"Если уж он нас так ненавидит и хочет забыть, то пусть вернет тогда эти гонорары России. Они же все равно "шуточные", да, Ивар? Это же копейки?" – заявила актриса.



Напомним, Сташенко сыграла роль судмедэксперта Жанетты Петровны в лентах "Возвращение Мухтара" и "Мухтар. Новый след", после чего и полюбилась российским телезрителям. Актриса занимает патриотическую позицию и много раз выступала перед ранеными бойцами СВО, что считает своим прямым долгом.

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