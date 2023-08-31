Живущий в США Овечкин поставил русофобов на место

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Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин давно живет в США, но душой остается со своей родиной. Хоккеист гордится тем, что является русским. После начала спецоперации на Украине спортсмен ощутил давление общественности, но потом, как он заметил, начались изменения.
В недавней беседе с Татьяной Навкой в шоу "Команда" Овечкин признался, что первое время после событий 24 февраля ему было тяжело. Сейчас же к русскому хоккеисту относятся нормально, с пониманием. По словам Александра, многие в Америке боялись его отъезда в Россию, ведь он мог не вернуться по разным причинам.
Но одной фразой Овечкин, можно сказать, поставил на место русофобов. Хоккеист заявил: лишившись российских спортсменов, Национальная хоккейная лига серьезно пострадала бы.
Напомним, Александр Овечкин женат на Анастасии Шубской – дочери актрисы Вера Глаголевой. Пара воспитывает двоих сыновей – пятилетнего Сергея и двухлетнего Илью.
В этом году в семье Александра Овечкина случилось горе. Умер его отец Михаил Викторович. Родитель хоккеиста был футболистом, выступал за московское "Динамо". Подробнее об этом писало "Утро.ру".
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