Скончался отец Александра Овечкина

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Отец прославленного российского хоккеиста Александра Овечкина Михаил Овечкин скончался в возрасте 71 года. Об этом стало известно сегодня, 15 февраля.
"Сегодня не стало моего отца… Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в такое тяжелое для нас время! Спасибо", – приводит телеканал МИР24 заявление хоккеиста.
Ранее сообщалось что спортсмен вылетел в Москву к отцу, который находился 14 февраля еще в больнице. Тогда Александр сообщил, что вернулся домой по семейным причинам, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня". По некоторым данным, Овечкина-старшего госпитализировали в онкологический институт имени Герцена из-за злокачественной опухоли, образованной после перенесенного несколько лет назад сердечного приступа.
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