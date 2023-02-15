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Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин построил прекрасную карьеру за границей. Новости о его спешном отъезде из США прогремели, как гром среди ясного неба. Как стало известно журналистам, такое решение Александр принял из-за онкологического заболевания.
По некоторым данным, страшный недуг скосил любимого отца хоккеиста Михаила Овечкина. Отец звезды сам в прошлом был прославленным спортсменом, однако годы берут свое, и здоровье подвело мужчину.
По информации, которая есть в распоряжении ушлых журналистов, Овечкин-старший попал в больницу еще 10 января. Тогда причиной обращения к медикам стало обострение хронического заболевания. Однако после обследования выяснилось, что у Михаила, по некоторым данным, обнаружили злокачественную опухоль.
Такие тревожные новости заставили Александра покинуть родную команду и улететь в Россию. Тренер "Вашингтон Кэпиталз" Питер Лавиолетт считает , что в ближайшее время Овечкин точно не вернется в строй – хоккеист проведет с отцом столько времени, сколько требуется. Овечкины всегда были очень близки и держатся друг за друга.
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