Некоторым кажутся справедливыми такие странные методы

В информационном пространстве поднялась большая шумиха после того, как в московском аэропорту "Шереметьево" задержали баскетболистку из США Бриттни Грайнер. Американский журналист Кит Олберманн выступил со скандальным предложением в ответ на это арестовать знаменитого российского хоккеиста Александр Овечкина.



Напомним, спортсменка из Соединенных Штатов Америки была задержана при досмотре в нашей воздушной гавани. Выяснилось, что при себе у дамы оказалось гашишное масло, которое было залито в жидкость для электронной сигареты. Американку обвинили в контрабанде наркотиков и арестовали.

Просвещенный демократ из США Олберманн объявил, что отличным способом решить данную проблему станет арест хоккеиста Овечкина, который хоть и является россиянином, но уже очень много лет играет за американскую команду "Вашингтон". Судя по всему, в понимании американца, именно такой странный подход является основой правосудия.