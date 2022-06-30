В США предложили арестовать Овечкина в ответ на задержание американской баскетболистки

В США предложили арестовать Овечкина в ответ на задержание американской баскетболистки
Александр Овечкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторым кажутся справедливыми такие странные методы

В информационном пространстве поднялась большая шумиха после того, как в московском аэропорту "Шереметьево" задержали баскетболистку из США Бриттни Грайнер. Американский журналист Кит Олберманн выступил со скандальным предложением в ответ на это арестовать знаменитого российского хоккеиста Александр Овечкина.

Напомним, спортсменка из Соединенных Штатов Америки была задержана при досмотре в нашей воздушной гавани. Выяснилось, что при себе у дамы оказалось гашишное масло, которое было залито в жидкость для электронной сигареты. Американку обвинили в контрабанде наркотиков и арестовали.

Просвещенный демократ из США Олберманн объявил, что отличным способом решить данную проблему станет арест хоккеиста Овечкина, который хоть и является россиянином, но уже очень много лет играет за американскую команду "Вашингтон". Судя по всему, в понимании американца, именно такой странный подход является основой правосудия.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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