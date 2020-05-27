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Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз. Ребенок появился на свет в США, где и живет семья. Уже известно имя малыша – его назвали Ильей.
О радостном событии сообщил сам хоккеист в "Инстаграм". Он поблагодарил супругу за сына. Сама Анастасия раскрыл рост и вес ребенка – 55 см и 3800 граммов.
"Я самый счастливый!! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!" – написал Овечкин в "Инстаграм".
В 2018 г. у дочери актрисы Веры Глаголевой и спортсмена родился первый мальчик, которого назвали Сергей.
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