Дочь Глаголевой испугала поклонников

Анастасия Шубская ждет ребенка

Она станет мамой очень скоро. И у известного хоккеиста Александра Овечкина родится долгожданный первенец.

А пока дочь знаменитой актрисы наслаждается своим положением. Она отказалась от светских тусовок, к которым привыкла, и посвящает все время семье.

Недавно на ее странице в соцсети появилось новое фото. На нем молодая женщина с мужем. Она одета в темно-синее легкое платье и босоножки на платформе и высоком каблуке.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 27 Июн 2018 в 1:14 PDT

Фанаты заволновались о состоянии здоровья Насти и посоветовали ей во время беременности отказаться от такой обуви. Их потрясло, что будущая мама не заботится о себе.

И после восторгов – "Вы очень красивая пара!", "Нереальные!", "Шикарные!", "Куколка и мистер", "Такие хорошие!", "Суперские!". "Вы классные!", "Лаписи!" – на Настю посыпались упреки и назидания.

"А по-моему, это очень глупо. Известно что нельзя в период беременности ходить на каблуках... Молодая и не опытная, подсказать некому!" – написал den4ikmoscow. А некая marusyabmw спросила: "Зачем рисковать и ходить на таких каблуках?!", отметив: "Вас и так любят, ни к чему это совсем".

"Настенька, возможно не стОит уже ходить на каблуках. Проконсультируйтесь со своим врачом", – посоветовала одна из сердобольных поклонниц. Другая добавила: "Каблуки я бы поменяла на плоскую подошву на время"

А остальные написали: "Понимаю, что красота требует жертв, но сейчас такой период, нужно беречься, можно и на более удобной обуви ходить", "Высокий каблук очень. Нагрузка на позвоночник. И потом адские боли в спине", "Настя, вы отчаянная, берегите себя и на каблуках только фотографируйтесь. А потом в тапочки и отдыхать".

Их опасения не напрасны. По словам опрошенного врача-неонатолога, "во время беременности лучше отказаться от высоких каблуков, особенно в тот период, когда уже виден живот".

А объясняется все просто. "Идет нагрузка на органы малого таза, спину, может появиться варикозное расширение вен, отеки, да и просто усталость", – рассказала Виктория Истомина.

Сама же Настя уже говорила, что старается тщательнее следить за здоровьем во время беременности. Она даже обратилась к диетологу, и та составила ей индивидуальный сбалансированный рацион.

