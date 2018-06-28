Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Дочь Глаголевой испугала поклонников

Вера Глаголева с дочерью. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Анастасия Шубская ждет ребенка

Она станет мамой очень скоро. И у известного хоккеиста Александра Овечкина родится долгожданный первенец.

А пока дочь знаменитой актрисы наслаждается своим положением. Она отказалась от светских тусовок, к которым привыкла, и посвящает все время семье.

По теме

Недавно на ее странице в соцсети появилось новое фото. На нем молодая женщина с мужем. Она одета в темно-синее легкое платье и босоножки на платформе и высоком каблуке.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

Фанаты заволновались о состоянии здоровья Насти и посоветовали ей во время беременности отказаться от такой обуви. Их потрясло, что будущая мама не заботится о себе. 

И после восторгов – "Вы очень красивая пара!", "Нереальные!", "Шикарные!", "Куколка и мистер", "Такие хорошие!", "Суперские!". "Вы классные!", "Лаписи!" – на Настю посыпались упреки и назидания. 

"А по-моему, это очень глупо. Известно что нельзя в период беременности ходить на каблуках... Молодая и не опытная, подсказать некому!" – написал den4ikmoscow. А некая marusyabmw спросила: "Зачем рисковать и ходить на таких каблуках?!", отметив: "Вас и так любят, ни к чему это совсем".

"Настенька, возможно не стОит уже ходить на каблуках. Проконсультируйтесь со своим врачом", – посоветовала одна из сердобольных поклонниц. Другая добавила: "Каблуки я бы поменяла на плоскую подошву на время"

А остальные написали: "Понимаю, что красота требует жертв, но сейчас такой период, нужно беречься, можно и на более удобной обуви ходить", "Высокий каблук очень. Нагрузка на позвоночник. И потом адские боли в спине", "Настя, вы отчаянная, берегите себя и на каблуках только фотографируйтесь. А потом в тапочки и отдыхать".

Их опасения не напрасны. По словам опрошенного врача-неонатолога, "во время беременности лучше отказаться от высоких каблуков, особенно в тот период, когда уже виден живот".

А объясняется все просто. "Идет нагрузка на органы малого таза, спину, может появиться варикозное расширение вен, отеки, да и просто усталость", – рассказала Виктория Истомина.

Сама же Настя уже говорила, что старается тщательнее следить за здоровьем во время беременности. Она даже обратилась к диетологу, и та составила ей индивидуальный сбалансированный рацион. 

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Власти Украины загнали экономику страны в могилу

Заводы и фабрики разрушаются без экономических связей с Россией

Россияне получили допинг перед матчем с Испанией

К игрокам приехал бывший тренер команды, который воодушевил спортсменов на победу в важной игре

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей