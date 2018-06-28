Дочь Глаголевой испугала поклонников
Она станет мамой очень скоро. И у известного хоккеиста Александра Овечкина родится долгожданный первенец.
А пока дочь знаменитой актрисы наслаждается своим положением. Она отказалась от светских тусовок, к которым привыкла, и посвящает все время семье.
Недавно на ее странице в соцсети появилось новое фото. На нем молодая женщина с мужем. Она одета в темно-синее легкое платье и босоножки на платформе и высоком каблуке.
Фанаты заволновались о состоянии здоровья Насти и посоветовали ей во время беременности отказаться от такой обуви. Их потрясло, что будущая мама не заботится о себе.
И после восторгов – "Вы очень красивая пара!", "Нереальные!", "Шикарные!", "Куколка и мистер", "Такие хорошие!", "Суперские!". "Вы классные!", "Лаписи!" – на Настю посыпались упреки и назидания.
"А по-моему, это очень глупо. Известно что нельзя в период беременности ходить на каблуках... Молодая и не опытная, подсказать некому!" – написал den4ikmoscow. А некая marusyabmw спросила: "Зачем рисковать и ходить на таких каблуках?!", отметив: "Вас и так любят, ни к чему это совсем".
"Настенька, возможно не стОит уже ходить на каблуках. Проконсультируйтесь со своим врачом", – посоветовала одна из сердобольных поклонниц. Другая добавила: "Каблуки я бы поменяла на плоскую подошву на время"
А остальные написали: "Понимаю, что красота требует жертв, но сейчас такой период, нужно беречься, можно и на более удобной обуви ходить", "Высокий каблук очень. Нагрузка на позвоночник. И потом адские боли в спине", "Настя, вы отчаянная, берегите себя и на каблуках только фотографируйтесь. А потом в тапочки и отдыхать".
Их опасения не напрасны. По словам опрошенного врача-неонатолога, "во время беременности лучше отказаться от высоких каблуков, особенно в тот период, когда уже виден живот".
А объясняется все просто. "Идет нагрузка на органы малого таза, спину, может появиться варикозное расширение вен, отеки, да и просто усталость", – рассказала Виктория Истомина.
Сама же Настя уже говорила, что старается тщательнее следить за здоровьем во время беременности. Она даже обратилась к диетологу, и та составила ей индивидуальный сбалансированный рацион.
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