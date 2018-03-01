Дочь Глаголевой живет в особняке за $4 млн
Александр Овечкин и Анастасия Шубская живут в США, под Вашингтоном, в особняке стоимостью $4 млн. В нем пять спален, 6 ванных комнат, 3 камина и бассейн. Девушка довольно часто публикует в Instagram фото, на которых видно убранство дома. Так, мебель в основном деревянная, в светлых и пастельных тонах. Известно, что участок возле дома занимает полгектара, в соседях – бизнесмены, конгрессмены, доктора, адвокаты.
Пара познакомилась в 2008 году во время Олимпиады в Пекине – на вечеринке в Русском доме. В августе 2016 они расписались.
Анастасия посещает домашние матчи мужа, ведет хозяйство и планирует состояться в американской киноиндсутрии.
Надо сказать, один из лучших хоккеистов мира может позволить себе содержать такой дом. В 2008 году он подписал контракт с клубом НХЛ Washington Capitals стоимостью $124 млн. сроком на 13 лет. По версии Forbes доход Овечкина в 2017 году составил $14 млн.
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