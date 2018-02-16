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Дочь Глаголевой сильно страдает

Вера Глаголева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Боль близких от потери не проходит

Веры Глаголевой не стало полгода назад. Сегодня ее старшая дочь Анна Нахапетова оставила в своем микроблоге грустную запись: "Нет, время не лечит. Оно лишь учит жить с болью, и эта боль становится частью нас.... Полгода...."

Эти слова Анна сопроводила кадрами из ранних фильмов своей мамы – на них Вера Глаголева совсем еще девочка: хрупкая, с удивленным взглядом и трогательной детской улыбкой. Такой она оставалась до конца своей жизни.

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И хотя видео записано без звука, все равно слышен голос актрисы – звонкий и чистый.

Нет, время не лечит. Оно лишь учит жить с болью и эта боль, становится частью нас.... Полгода....

Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova)

Подписчики поддержали Анну в ее скорби, поделившись своими трагедиями. "У меня мамочки уже 5 лет нет, мне настолько больно и горько, как будто это все вчера случилось", "Мой мамочки нет уже 13 лет, а я каждый день ее жду... больно", "Да, это так... Я очень давно потеряла маму, но боль не проходит. С этим надо научиться жить", – написали они.

Вера Глаголева скончалась 16 августа в Германии на 62-м году жизни. О том, что она боролась с раком, знали только самые близкие люди. Уход актрисы для многих стал шоком.  

Денис ЗВЯГИН
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