Драка на льду, в которой приняли участие легендарный нападающий "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин и молодой игрок "Каролина Харрикейнс" Андрей Свечников, вызвала широкий резонанс в Сети.

Так, ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор обратился к Овечкину в Twitter со словами:

"Поздравляю, Ови! Настоящий русский".

Congrats @ovi8!

A Proper Russian.

Great to meet you in Moscow big man, see you again soon!

They can run, but they can't hide.