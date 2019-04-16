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Драка Овечкина восхитила бойцов UFC

Александр Овечкин. Фото: www.globallookpress.com
Два россиянина устроили потасовку в НХЛ

Драка на льду, в которой приняли участие легендарный нападающий "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин и молодой игрок "Каролина Харрикейнс" Андрей Свечников, вызвала широкий резонанс в Сети.

Так, ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор обратился к Овечкину в Twitter со словами:

"Поздравляю, Ови! Настоящий русский".

Журналист Михаил Шахназаров считает, что Свечников сам нарвался на драку, а Овечкин лишь поставил его на место. Однако не все согласны с этим. Главный тренер "Каролина Харрикейнс" Род Бриндамор заявил NBC Sports, что его тошнит от случившегося.

По словам Бриндамора, Свечников много значит для команды, он провел 90 матчей, это его первая драка, и он оказался травмирован, отмечает телеканал "360". Наставник команды поставил под сомнение объяснение Овечкина о том, что драку начал Свечников.

Самый суровый комментарий на потасовку дал нападающий "ДетройтРед Уингз" Евгений Свечников – старший брат Андрея Свечникова.

"Раз, два, Фредди идет за тобой, Александр Овечкин", –

такой пост разместил Свечников-старший в сторис Instagram, намекая на фильм ужасов "Кошмар на улице Вязов".

Валентина МАЙОРОВА
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