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Драка на льду, в которой приняли участие легендарный нападающий "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин и молодой игрок "Каролина Харрикейнс" Андрей Свечников, вызвала широкий резонанс в Сети.
Овечкин Свечникова на место поставил. Андрей явно нарывался. Дай Бог ничего серьёзного.#NHL19 #хоккей pic.twitter.com/H59EtAnkUa— Михаил Шахназаров (@Shakhnazaroff) 16 апреля 2019 г.
Так, ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор обратился к Овечкину в Twitter со словами:
"Поздравляю, Ови! Настоящий русский".
Congrats @ovi8!— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 16 апреля 2019 г.
A Proper Russian.
Great to meet you in Moscow big man, see you again soon!
They can run, but they can’t hide. https://t.co/R14KvFXf22
Журналист Михаил Шахназаров считает, что Свечников сам нарвался на драку, а Овечкин лишь поставил его на место. Однако не все согласны с этим. Главный тренер "Каролина Харрикейнс" Род Бриндамор заявил NBC Sports, что его тошнит от случившегося.
По словам Бриндамора, Свечников много значит для команды, он провел 90 матчей, это его первая драка, и он оказался травмирован, отмечает телеканал "360". Наставник команды поставил под сомнение объяснение Овечкина о том, что драку начал Свечников.
Самый суровый комментарий на потасовку дал нападающий "ДетройтРед Уингз" Евгений Свечников – старший брат Андрея Свечникова.
"Раз, два, Фредди идет за тобой, Александр Овечкин", –
такой пост разместил Свечников-старший в сторис Instagram, намекая на фильм ужасов "Кошмар на улице Вязов".
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