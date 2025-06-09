Билли Айлиш застукали во время поцелуя с популярным актером

Билли Айлиш застукали во время поцелуя с популярным актером
Фото: Bruno Luglio / wikimedia.org
Парень старше артистки на семь лет

Американская певица Билли Айлиш рассекретила отношения с актером Нэтом Вулффом – пару заметили за поцелуем во время отдыха в Венеции. На кадрах, появившихся в СМИ, возлюбленные стояли на балконе, фотографировались, пили шампанское и проявляли друг к другу романтические чувства. 

Первые слухи об отношениях знаменитостей появились еще в прошлом году. Источники, близкие к исполнительнице, говорили, что они считают свои отношения серьезными.

Известно, что избраннику артистки 30 лет. Популярность он получил благодаря участию в бродвейских мюзиклах, а также съемкам для проектов Nickelodeon. Как долго он встречается с Билли Айлиш – неизвестно. Слухи о возможной влюбленности между артистами возникли после того, как актер снялся в клипе Билли на песню Chihiro. Там он сыграл ее бойфренда-абьюзера.

Как напоминает женский журнал "Клео.ру", до этого певица была в отношениях с рэпером 7:AMP, актером Мэттью Тайлером Ворсом и певцом Джесси Резерфордом.

Источник: Deuxmoi

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