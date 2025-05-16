Кашеварова: вагнеровцы были уверены, что "марш на Москву" согласован с Путиным

С резонансного инцидента прошло почти два года

Бойцы ЧВК "Вагнер", участвовавшие в июньском мятеже 2023 года, были уверены, что их действия согласованы с высшим руководством страны. Об этом рассказала журналистка Анастасия Кашеварова. По ее словам, многие из тех, кто шел в колоннах на Москву, были убеждены, что получили приказ, согласованный с президентом Владимиром Путиным. Они воспринимали свое движение как выполнение поставленной задачи, и были уверены, что никаких преград на пути не возникнет.

Кашеварова отметила, что общалась с бывшими участниками мятежа уже после резонансных событий. Те признавались, что рассчитывали дойти до столицы без единого выстрела и не ожидали какого-либо сопротивления.

Журналистка отметила, что услышать от президента обвинение в предательстве для них стало настоящим шоком. Люди были крайне растерянны. Многие находились в состоянии ступора, услышав, что их действия названы мятежом. Им, как утверждает Кашеварова, говорили, что они действуют в интересах главы государства, и никто из них не воспринимал происходящее как бунт против власти.

Напомним, 24 июня 2023 года Евгений Пригожин, обвинив Минобороны в якобы ударах по позициям ЧВК, объявил о начале "марша справедливости". Колонны "Вагнера" продвинулись через несколько регионов. Позже, после переговоров с участием Александра Лукашенко, Пригожин остановил продвижение и покинул Россию. Часть его сил была переброшена в Белоруссию.

К слову, ранее стало известно, куда пропал генерал Суровикин.