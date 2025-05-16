Кашеварова: вагнеровцы были уверены, что "марш на Москву" согласован с Путиным

Раскрыта реакция вагнеровцев на слова Путина о мятеже
Фото: соцсети
С резонансного инцидента прошло почти два года

Бойцы ЧВК "Вагнер", участвовавшие в июньском мятеже 2023 года, были уверены, что их действия согласованы с высшим руководством страны. Об этом рассказала журналистка Анастасия Кашеварова. По ее словам, многие из тех, кто шел в колоннах на Москву, были убеждены, что получили приказ, согласованный с президентом Владимиром Путиным. Они воспринимали свое движение как выполнение поставленной задачи, и были уверены, что никаких преград на пути не возникнет.

Кашеварова отметила, что общалась с бывшими участниками мятежа уже после резонансных событий. Те признавались, что рассчитывали дойти до столицы без единого выстрела и не ожидали какого-либо сопротивления.

Журналистка отметила, что услышать от президента обвинение в предательстве для них стало настоящим шоком. Люди были крайне растерянны. Многие находились в состоянии ступора, услышав, что их действия названы мятежом. Им, как утверждает Кашеварова, говорили, что они действуют в интересах главы государства, и никто из них не воспринимал происходящее как бунт против власти.

Напомним, 24 июня 2023 года Евгений Пригожин, обвинив Минобороны в якобы ударах по позициям ЧВК, объявил о начале "марша справедливости". Колонны "Вагнера" продвинулись через несколько регионов. Позже, после переговоров с участием Александра Лукашенко, Пригожин остановил продвижение и покинул Россию. Часть его сил была переброшена в Белоруссию.

К слову, ранее стало известно, куда пропал генерал Суровикин.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
По теме

Путин и Си объединили усилия ради удара по одной стране

Терпение Москвы и Пекина не безгранично

Глава чеченского спецназа честно назвал причину массовой гибели пленных ВСУ

Военный прояснил ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей