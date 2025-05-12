Суровикина засняли в Африке на церемонии в рамках празднования Дня Победы

"Пропавший" генерал Суровикин попал на фото на другом континенте
Сергей Суровикин. Фото: Mil.ru/wikimedia.org
Военный заметно похудел

Один из самых знаменитых российских военачальников, Сергей Суровикин, который в последнее время практически исчез со всех радаров, вновь попал в объектив камер, но не в России, а за тысячи километров от нее.

Telegram-канал "Милитарист" опубликовал снимок, на котором запечатлен заметно похудевший военный. Снимок сделан во время церемонии возложения цветов к мемориалу в память об алжирцах, погибших в годы войны против фашистов. Мероприятие прошло в рамках празднования Дня Победы, и генерал присутствовал в составе российской делегации.

Ранее в медиа обсуждали, что Суровикин после отстранения от командования объединенной группировкой войск в зоне СВО перестал появляться на публике, что вызвало волну слухов и домыслов.

Позже депутат Госдумы Виктор Соболев сообщил, что генерал сейчас находится за границей, где исполняет обязанности военного советника в одной из африканских стран. По словам парламентария, Суровикину поручены серьезные задачи, однако его точное местонахождение он назвать не смог.

К слову, ранее в России было сделано громкое заявление о замене Суровикину.

Источник: Telegram-канал "Милитарист" ✓ Надежный источник
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