Дугин предложил назвать другого генерала "Армагеддоном" вместо Суровикина

В России сделали заявление о замене генералу Суровикину
Сергей Суровикин. Фото: Kremlin.ru/wikimedia.org
Для многих военный стал символом прорыва

Российский философ и писатель Александр Дугин на просторах интернет-пространства заявил, что стране следовало бы назначить нового офицера с прозвищем "генерал Армагеддон" вместо Сергея Суровикина. По его словам, Российской Федерации в целом необходимо показать свою готовность вести серьезную и решительную войну, которая должна завершиться крахом Вашингтона и победой Москвы.

Мыслитель предположил, что пришло время найти нового человека для этого образа, поскольку Суровикин в последнее время практически исчез из публичного поля. Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп презирает слабых и зависимых. При этом, по мнению Дугина, в нашей стране сейчас ощущается расслабленность, которую необходимо преодолеть.

Знаменитый военный получил прозвище "генерал Армагеддон" во время российской спецоперации на сирийских землях благодаря успешным авиаударам по позициям террористов. Однако после мятежа ЧВК "Вагнер" генерал на некоторое время пропал из поля зрения.

Осенью 2023 года его заметили под Москвой, но военный отказался общаться и лишь заявил, что и дальше несет службу. Позже в том же году его также видели в составе делегации главного оборонного ведомства нашей страны в Алжире.

К слову, ранее власти США накинулись на Москву и заявили, что Вашингтон может превратить Россию в "корм для рыб".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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