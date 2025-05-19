Премьер Италии обратилась к России с призывом

Премьер Италии обратилась к России с призывом
Фото: President Of Ukraine / wikimedia.org
Политик передала важное послание российскому и американскому лидерам

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони сообщила в соцсетях, что накануне телефонных переговоров между главами США и России она лично позвонила Дональду Трампу, а также своим коллегам в Великобритании, Германии и Франции. Основной темой беседы стал вопрос урегулирования украинского конфликта. 

Политик отметила, что в первую очередь она отметила приверженность Италии достижению прочного мира, вместе с тем подчеркнув важность "немедленного и безоговорочного" прекращения огня. 

Мелони также заявила, что Украина продемонстрировала полную готовность вести диалог в этом направлении, такое же стремление она хотела бы увидеть со стороны России.

"Я вновь выразила надежду, что Москва будет серьезно участвовать в переговорах, ведущих к миру, посредством прямых контактов между лидерами", – написала премьер.

В преддверии телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа некоторые европейские чиновники поспешили переговорить с главой США. Одни требовали оказать большее давление на Россию, другие, напротив, выражали мнение, что не стоит угрожать Кремлю новыми санкциями, поскольку к благоприятным последствиям это не приведет. В Японии же считают, что беседа между лидерами имеет особый смысл.

Источник: соцсети

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