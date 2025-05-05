Последнее интервью Путина вызвало внезапный переполох у россиян

Народ срочно бросился в магазины за одним товаром

В минувшие выходные по телевидению показали интервью с Владимиром Путиным, в котором он решил угостить журналистов тем, что нашлось в кремлевском холодильнике. В первую очередь президент предложил гостям выпить с ним кефира – как раз у него была припрятана одна бутылка.

Показанный момент в интервью лидера вызвал внезапный переполох у россиян – люби массово бросились скупать такой же кефир, как был у главы государства в холодильнике. Оказалось, его производит рязанский комбинат. По данным аналитиков, в некоторых магазинах продукция закончилась.

Сам производитель сообщил, что были подозрения о том, что их товар закупают для нужд президентской администрации. Это стало ясно после анализа номенклатуры. По словам представителя компании, за качеством их продукции строго следить ФСО, поскольку не каждый продукт подойдет для употребления президентом Российской федерации.

Владелец производства утверждает, что на полки магазинов попадает аналогичный кефир, что отправляют в Кремль.

"У нас своя ферма, свои поля, свой завод. Расстояние от фермы до завода – километр, как положено", – заявил глава рязанского завода Сергей Турта.

При этом он подчеркнул, что увеличение спроса на товар после интервью с Путиным ему в большей степени безразлично – сейчас его волнует только вопрос нормального развития собственного бизнеса и передачи его молодому поколению, ведь сейчас ему 75 лет.